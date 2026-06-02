قرقاش: دول الخليج واليمن ولبنان والعراق تدفع ثمن الطموح الإيراني المتضخم

أكد أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي، يوم الثلاثاء، أن دول الخليج واليمن ولبنان والعراق تدفع ثمن "الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم"، حسب وصفه.

وقال قرقاش في منشور على منصة "إكس": "من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق، ندفع جميعًا ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. لا يمكن أن يكون دور أي دولة في الإقليم على حساب الأمن والاستقرار والازدهار المشترك".

وأشار قرقاش إلى أن "المراجعة مطلوبة وحتمية، وعلى أسس واضحة"، مبينا أن تلك الأسس هي "احترام السيادة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين".

وتأتي تصريحات قرقاش في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً من جانب إيران تجاه دول الخليج العربي، بسبب ما تصفه طهران، إسناد أميركا في حربها ضد إيران، واستهداف مصالح واشنطن في المنطقة.