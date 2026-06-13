قرش يهجم على امرأة بشاطئ شهير في سيدني

شفق نيوز-سيدني

نقلت امرأة إلى المستشفى في حالة حرجة بعد أن تعرضت لهجوم من سمكة قرش على شاطئ شهير في مدينة سيدني الأسترالية صباح اليوم السبت.

واشارت شرطة نيو ساوث ويلز، الى تلقيها تقارير عن هجوم لسمكة قرش على امرأة.

وأضافت أن مجموعة من الجمهور أخرجوا المرأة، التي يعتقد أنها في الثلاثينات من عمرها، من الماء في شاطئ كوجي في الضواحي الشرقية لسيدني.

وبحسب الشرطة، فقد تعرضت المرأة لإصابات خطيرة في الذراع والساق، وتم نقلها جوا إلى المستشفى.

وتم إغلاق شاطئ كوجي والشواطئ القريبة كلوفيلي وبرونتي.

وأفادت تقارير محلية بأن المرأة كانت تسبح بالقرب من الشاطئ عندما وقع الحادث.

يذكر أن شاطي كوجي هو وجهة شهيرة ويرتاده السباحون على مدار العام.