قتيل و8 جرحى بهجوم إيراني على ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز

شفق نيوز- أبو ظبي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر الثلاثاء، مقتل وإصابة 9 من أفراد طاقم ناقلتين تابعتين لها، تعرضتا لهجوم إيراني.

وقالت الوزارة في بيان لها: تعلن وزارة الدفاع عن تعرض الناقلتين الوطنيتين (ممباسا) و (الباهية) للاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية".

وأضافت "أسفر الاستهداف عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة (ممباسا) من الجنسية الهندية، وإصابة 8 من بينهم 4 إصابات بليغة. (6 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية)".

وتابعت "كما أسفر الاستهداف عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب الحريق بهما، وقد تم السيطرة على الحريق في الناقلتين".

وأدانت وزارة الدفاع هذا الهجوم السافر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددة على أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية، كما ورد في البيان.

وأعربت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها.

إلى ذلك، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأن ناقلة نفط تعرضت لإصابة بمقذوف لم تتحدد طبيعته خلال إبحارها على بعد 40 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من قلهات بسلطنة عمان.

وأضافت الهيئة أن ربان الناقلة أبلغ عن تعرضها لإصابة بمقذوف عند غرفة المحركات على الجانب الأيمن، وأكد سلامة جميع أفراد الطاقم.

كما أدانت وزارة الخارجية الإماراتية الاعتداء على ناقلتي النفط، وشددت على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات.

الإمارات تُدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتين وطنيتين في مضيق هرمز pic.twitter.com/8xcHWDp46x — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) July 13, 2026

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، فجر الثلاثاء، بدء ضربات جديدة ضد إيران، فيما ردت الأخيرة بإطلاق عدة صواريخ.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تعليق على الموجة الجديدة من الغارات الأميركية على إيران: "نهاجم قدراتها المتعلقة بمضيق هرمز".

وأضاف: "نفرض حصاراً أكثر فاعلية من ضربهم، والاتفاق مع إيران ممكن".

فيما بين مسؤول أميركي لـ"سي أن أن": الضربات تستهدف مواقع عسكرية إيرانية تضم أنظمة مراقبة ومسيرات وصواريخ.