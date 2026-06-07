قتيل و7 مصابين بهجوم مسلح وسط إسرائيل.. والأمن يطارد مشتبهين

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قُتل شخص وأصيب سبعة آخرون، يوم الأحد، في هجوم مسلح استهدف عدة مواقع وسط إسرائيل، فيما أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تنفيذ عمليات تمشيط واسعة بحثاً عن مشتبهين آخرين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة سبعة أشخاص في منطقة كوخاف يائير، مشيرة إلى أن إطلاق النار نُفذ في أربعة مواقع متفرقة.

وأفادت التقارير بأنه تم إلقاء القبض على أحد المشتبهين بتنفيذ الهجوم، بينما تواصل القوات الإسرائيلية ملاحقة مشتبه به آخر.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي انتشار قواته في منطقتي تسور وتسور يتسحاق عقب تلقي بلاغات عن عدة حوادث إطلاق نار.

كما أصدرت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات لسكان مستوطنة تسور يتسحاق بالبقاء داخل منازلهم حتى إشعار آخر، على خلفية الاشتباه بوجود منفذ إضافي للهجوم.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "حيّد" أحد الأشخاص المرتبطين بالحادث، فيما تتواصل عمليات البحث والتحقيق لتحديد ملابساته وهوية جميع المتورطين.