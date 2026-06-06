قتلى وجرحى إثر غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وغزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام عربية، عصر اليوم السبت، بوقوع قتلى وجرحى جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وقطاع غزة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة جوية وقصفاً مدفعياً على مناطق عدة في جنوب لبنان، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي شن قصفاً مدفعياً على مرتفع علي الطاهر في قضاء النبطية، بالتزامن مع سلسلة غارات جوية طالت مناطق مختلفة في جنوب لبنان.

ولفتت إلى أن شخصاً قتل في استهداف دراجة نارية على طريق عام العباسية، فيما نفذت طائرة مسيّرة غارة على بلدة دير قانون النهر.

وبينت أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على بلدات الشهابية، وصريفا، ومعركة في قضاء صور، إضافة إلى غارة بين بلدتي ميفدون وشوكين، ترافقت مع قصف استهدف محيط شوكين وزبدين، كما طالت الغارات بلدات جناتا، وحاريص، وجويا، وسط استمرار التحليق المكثف للطيران في أجواء المنطقة، وسط تقارير عن سقوط قتلى وجرحى.

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف، إضافة إلى استهداف دبابة ميركافا في منطقة بلاط.

وفي غزة، نقلت وسائل إعلامية عن مصدر في مستشفى الشفاء بالقطاع قوله، إن 6 قتلى وأكثر من 15 مصاباً في غارة إسرائيلية على خيام نازحين بحي الرمال غربي مدينة غزة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على مختلف مناطق القطاع إلى 72.661 قتيلاً و173.092 مصاباً منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الماضية 4 قتلى و49 مصاباً، مشيرةً إلى أن إجمالي الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 951 قتيلاً، وإجمالي الإصابات إلى 2.984 فيما جرى انتشال 782 جثماناً.

وقالت الوزارة في تقريرها، إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وتواصل تداعيات الحرب على غزة وجنوب لبنان مع ارتفاع أعداد الضحايا وتفاقم الأزمة الإنسانية، وسط دمار واسع للبنية التحتية ونقص حاد في الإمدادات الأساسية، وتثير هذه التطورات المتسارعة مخاوف دولية من اتساعها وانعكاساتها الإقليمية.