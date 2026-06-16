قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية جنوبي لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام، يوم الثلاثاء، بسقوط 4 قتلى وإصابة عدّة مواطنين بغارات اسرائيلية على جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن عدداً من الإصابات تم تسجيلها في بلدتي شوكين وميفدون بقضاء النبطية جنوبي لبنان، جراء غارات شنّتها مسيرات إسرائيلية.

وأضافت، أن مسيّرات إسرائيلية أخرى استهدفت تجمعات في ساحة بلدة ميفدون، ما أسفر عن تسجيل 3 إصابات، كما ألقت "محلّقة" إسرائيلية قنبلة صوتية في محيط عدد من الشبان في بلدة حداثا ما أدى الى اصابة 4 منهم بجروح طفيفة.

بدوره، أعلن الجيش اللبناني، تفكيك قنابل طيران غير منفجرة والكشف عن ذخائر و"أجسام مشبوهة" ومعالجتها، وإزالة الركام وفتح الطرقات في المناطق التي تعرضت لغارات إسرائيلية.

وفي السياق، نشر حزب الله اللبناني، مقاطع فيديو لعمليات استهداف آليات عسكرية اسرائيلية في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف جنوبيّ لبنان بمسيرات "انقضاضية".

ويشن الجيش الإسرائيلي غارات متواصلة على بيروت وجنوبها، رغم الإعلان المتكرر عن وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني.