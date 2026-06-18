قبيل مفاوضات واشنطن وطهران.. رئيس وزراء باكستان يلغي زيارته إلى سويسرا

شفق نيوز- إسلام آباد أفادت وسائل إعلام باكستانية، يوم الخميس، بأن رئيس الوزراء شهباز شريف، ألغى زيارته إلى سويسرا، قبيل بدء المفاوضات بين طهران وواشنطن المقررة يوم غد الجمعة. وقال التلفزيون الباكستاني، إن "زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف المقررة إلى سويسرا ألغيت، دون تحديد سبب".وأضاف التلفزيون الباكستاني أن "المفاوضات التقنية الأمريكية الإيرانية ستبدأ بشكل منفصل". ونقلت وسائل إعلام باكستانية، عن مصدر برئاسة الوزراء، قوله إن "وكيل وزارة الخارجية سيمثل باكستان في اجتماع سويسرا". وفي وقت سابق من اليوم الخميس أكدت وزارة الخارجية السويسرية، عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورجنستوك الجبلي غداً ⁠الجمعة، وذلك عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن.وذكرت الوزارة في بيان، أوردته وكالة "رويترز"، أنه "حتى الآن، لا تزال الخطة تقضي بعقد اجتماع بين الولايات المتحدة ‌وإيران، ⁠إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر ودول أخرى معنية، غدا في بورجنستوك ⁠لإجراء مفاوضات أولية حول تنفيذ الاتفاق".ووقع الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والإيراني مسعود بيزشكيان مساء أمس الأربعاء عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مقبلة، مقابل رفع العقوبات الأميركية.