قبيل تظاهرة للمعارضة.. الكونغو تحظر التجمعات خوفاً من ‏تفشي إيبولا

شفق نيوز- كينشاسا

قررت حكومة الكونغو الديمقراطية، يوم الثلاثاء، حظر التجمعات في أربع ‏مقاطعات من بينها العاصمة كينشاسا، خشية تفشي ‏فيروس إيبولا في شمال شرقي البلاد.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن القرار يأتي قبيل تظاهرة تعتزم ‏المعارضة تنظيمها في الثامن من تموز/ يوليو المقبل احتجاجاً على ما ‏تعتبره مخططا للرئيس للبقاء في السلطة.

وفي مذكرة صادرة عن الحكومة، أمر وزير الداخلية جاكماين ‏شاباني سلطات مقاطعة كينشاسا وثلاث مقاطعات أخرى بحظر ‏‏"التجمعات الجماهيرية"، مبرراً ذلك بإجراءات مكافحة انتشار ‏فيروس إيبولا.

وقبل أكثر من عامين على الانتخابات الرئاسية المقبلة في ‏جمهورية الكونغو الديمقراطية، أقرّ البرلمان في وقت سابق من ‏هذا الشهر مشروع قانون يتعلق بتنظيم استفتاء حول تعديل ‏دستوري.

وقد يفتح هذا القانون الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس ‏فيليكس تشيسكيدي (63 عاماً)، الذي تنتهي ولايته الثانية، ‏والأخيرة وفقاً للدستور الحالي، في كانون الأول/ ديسمبر 2028.

وكانت المعارضة قد نظمت تجمعاً في كينشاسا يوم 12 حزيران/ يونيو الجاري، ‏للتنديد بما وصفته بأنه "انقلاب دستوري"، وقد تعرضت ‏للقمع من السلطات ومن ناشطين مؤيدين للحكومة.

ودان مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مقتل ‏متظاهر واحد على الأقل.

ودعت المعارضة المواطنين إلى النزول إلى الشوارع في 8 تموز/ يوليو المقبل ‏للمطالبة باستقالة تشيسكيدي.

وتواجه الكونغو الديمقراطية تفشياً لفيروس إيبولا هو السابع ‏عشر في تاريخها، وأسفر حالياً عن وفاة 360 شخصاً من بين ‏‏1274 مصاباً.

غير أن العلماء والعاملين في المجال الإنساني يرون أن الأعداد ‏الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك.