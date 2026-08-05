قبل الموعد.. ختام اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية

شفق نيوز- روما

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، مساء الأربعاء، أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما بوساطة أميركية، انتهت عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بتوقيت روما (الرابعة والنصف عصراً بتوقيت بغداد)، على أن تُستأنف صباح الخميس في تمام العاشرة صباحاً.

وأوضح المسؤول، في تصريحات نقلها مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد، أن الجلسة انتهت قبل موعدها المقرر بسبب التطورات الأمنية على الأرض، من دون أن يؤثر ذلك في مسار المفاوضات.

ووصف المسؤول الأميركي المحادثات بأنها "مثمرة للغاية"، مشيراً إلى أن المناقشات تناولت مجموعة واسعة من القضايا السياسية والعسكرية.

وأضاف أن الفرق الفنية أحرزت تقدماً في تحديد التفاصيل الأساسية المتعلقة بآلية تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، من دون الكشف عن طبيعة هذه التفاصيل أو الملفات التي تم التوافق بشأنها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الأميركية لدفع المفاوضات قدماً، بالتزامن مع استمرار التوتر الميداني في جنوب لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات عقب توجيه إنذار بإخلاء بلدة المنصوري، وقال إن القصف جاء رداً على ما وصفه بـ"انتهاك من حزب الله".