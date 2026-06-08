قاآني يشيد بالتحرك اليمني ويلوح بتدخل أطراف أخرى و"حزام أمني" جديد

شفق نيوز- طهران

أشاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، يوم الاثنين، بالتحرك اليمني ضد إسرائيل، فيما لوّح بتدخل أطراف أخرى و"حزام أمني" جديد في المنطقة.

وقال قاآني في تدوينة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "التحرك في الوقت المناسب وبقوة من قبل اليمن البطل يدل على ذكاء جبهة المقاومة، وإذا لزم الأمر سيأتي الآخرون أيضًا".

وأضاف، أن "حزاماً جديداً للمقاومة سيكون من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج الفارسي إلى البحر الأحمر".

وأوضح قاآني، أن "أعمال الشر من قبل إسرائيل وأميركا في هذه المنطقة ستؤدي إلى رد فعل من جبهة المقاومة الموحدة".

وخاطب قائد فيلق القدس، أميركا وإسرائيل بالقول: "المقاتلون بلا حدود يطلعون على ممرات عبوركم، استمروا في الاعتداء فسوف يمسكون بأعناقكم".

ويأتي هذا في وقت وجه فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تحذيراً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما شدد على ان نتنياهو سيبقى وحيداً بحال "التصعيد" مع إيران.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الجيش سيوقف إطلاق النار في إيران ولكن ليس في جنوب لبنان"، مبيناً أن "الهجمات على الجنوب اللبناني ستتواصل".

في حين نقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، عن مسؤول كبير قوله إنه "إذا واصل حزب الله قصف البلدات الإسرائيلية، فسنواصل قصف الأهداف في كل لبنان".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني، وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، مؤكدا في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان، فسيكون رد طهران "أشد قوة".