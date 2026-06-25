قاآني: على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان أو الفرار مهزومة

شفق نيوز- طهران

دعا قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، يوم الخميس، إسرائيل إلى الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، محذراً من أنها ستُجبر على "الفرار مهزومة" إذا لم تنسحب طوعاً.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن قاآني قوله إن "إسرائيل إذا لم تنسحب طواعية من جنوب لبنان اليوم، فستضطر للفرار مهزومة غداً".

وتأتي تصريحات قاآني في وقت نفى فيه مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون كبار وجود أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، وذلك بعد تصريحات لمسؤول أميركي تحدث فيها عن سحب إسرائيل جزءاً من قواتها من المنطقة المحتلة كبادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية.

وفي السياق، تتواصل محادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية ودعم أميركيين، تتضمن مقترحاً يقضي بتسليم أجزاء من الأراضي اللبنانية التي احتلتها إسرائيل خلال الحرب مع حزب الله إلى الجيش اللبناني، في خطوة تمهّد لاستعادة بيروت السيطرة على تلك المناطق.

ويُعدّ مقترح إنشاء "منطقة تجريبية" أحد أبرز بنود جولة المفاوضات الأخيرة الجارية في واشنطن، رغم تراجع زخمها مع سعي طهران إلى إدراج الملف اللبناني ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

وكانت واشنطن وطهران قد أعلنتا الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الأعمال القتالية على مختلف الجبهات، بما فيها الساحة اللبنانية، مع تأكيد الطرفين الالتزام بضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وهو ما تعتبره إيران مدخلاً لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.