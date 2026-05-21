قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران لمواصلة الوساطة بين إيران وأميركا

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية، اليوم الخميس، بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيتوجه اليوم إلى طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين.

وقالت الوكالة إن زيارة منير تأتي "في إطار مواصلة المحادثات والمشاورات مع المسؤولين الإيرانيين، ضمن سياق الوساطة بين إيران والولايات المتحدة".

وتأتي الزيارة في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية الإقليمية الرامية إلى احتواء التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن، بالتزامن مع مفاوضات غير مباشرة تتعلق بملفات الحرب والعقوبات ومضيق هرمز.

وكان موقع "نور نيوز" ‌الإيراني الرسمي، نقل في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران تلقت وجهات نظر الولايات المتحدة و تعكف على دراستها، لافتا إلى أن باكستان، التي استضافت محادثات السلام الشهر الماضي وتضطلع بدور الوسيط في تبادل الرسائل بين الجانبين، تواصل الوساطة بين طهران وواشنطن، إذ جرت عدة جولات من التواصل.

وزار وزير الداخلية الباكستاني طهران، أمس الأربعاء، وعقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين، آخرها مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

ولم تحرز المحادثات لإنهاء الحرب تقدما يذكر بعد ستة أسابيع من بدء سريان وقف إطلاق النار الهش، في حين أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف بشأن التضخم وتأثيره على الاقتصاد العالمي.