قاليباف يعلن عن إنشاء مركز تنسيق مشترك بشأن لبنان

شفق نيوز- طهران

أعلن رئيس البرلمان الإيراني، وعضو الوفد المفاوض، محمد قاليباف، يوم الاثنين، عن إنشاء مركز تنسيق لتمكين اللبنانيين من العودة لمنازلهم وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وقال قاليباف في تصريحات صحفية: توصلنا في مفاوضات سويسرا إلى تفاهمات وآليات مشتركة مع أمريكا بشأن ضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيه، واتفقنا على إيجاد مركز اتصال بشأن أي مشكلة أو حادث قد يحدث في ما يتعلق بمضيق هرمز".

وأضاف "تم رفع العقوبات على بيعنا للنفط والبتروكيماويات بشكل مؤقت إلى حين التوصل لاتفاق نهائي، وتم التنسيق لاجتماعات بيني وبين فانس عند الحاجة لمتابعة بنود مذكرة التفاهم وحل أي اختلاف بشأنها".

وأكد "تقرر إنشاء مركز تنسيق لتمكين اللبنانيين من العودة لمنازلهم وانسحاب قوات الكيان الصهيوني من لبنان، ومركز التنسيق الخاص بلبنان يعمل أيضا على بحث أي خلافات بشأن خرق وقف إطلاق النار".