قاليباف: وقف إطلاق النار في لبنان بنفس أهمية إنهاء الحرب على إيران

شفق نيوز- طهران

عدّ رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الأربعاء، وقف إطلاق النار في لبنان، لا يقل أهمية عن إنهاء الحرب على إيران.

وقال قاليباف في تصريحات صحفية، إن سياسة إيران قائمة على أن أمن المنطقة يجب أن يتم ضمانه عبر دول المنطقة نفسها، مشيراً إلى استعداد بلاده للتعاون مع دول المنطقة على أساس عدم التدخل بالشؤون الداخلية واحترام السيادة.

ويأتي هذا بعد يوم واحد، من بدء جولة المحادثات ‏الخامسة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية‎.‎

وجرى التمهيد لهذه المفاوضات المباشرة التي تُعقد على مدى ‏ثلاثة أيام في العاصمة الأميركية واشنطن، عبر اتصالات مكثفة ‏لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مع الجانب اللبناني، ‏بالتوازي مع جهود دبلوماسية قادها نائب الرئيس الأميركي جي ‏دي فانس لتثبيت التهدئة بين البلدين.‏