قاليباف وعراقجي يصلان الدوحة.. مباحثات إيرانية قطرية تتركز على هرمز واليورانيوم

شفق نيوز- الدوحة

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الاثنين، بوصول رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة القطرية الدوحة، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن.

وذكرت الوكالة، أن المناقشات الجارية في الدوحة بين الوفد الإيراني والمسؤولين القطريين تتركز بشكل أساسي على ملفي مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب، في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة بعد سلسلة تطورات سياسية وأمنية متسارعة، أبرزها الحديث عن مسودة تفاهم أميركية - إيرانية تتضمن ترتيبات مرتبطة بحرية الملاحة في مضيق هرمز، وتخفيف بعض العقوبات، مقابل التزامات إيرانية تتعلق بالبرنامج النووي.