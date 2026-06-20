قاليباف وعراقجي وفانس ينضم لويتكوف وكوشنر.. وفدا التفاوض يتجهان إلى سويسرا

شفق نيوز- طهران/ واشنطن

أعلن التلفزيون الإيراني، عصر اليوم السبت، أن رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي توجها إلى سويسرا، للمشاركة في محادثات مع أميركا.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، أن وفداً إيرانياً توجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة وفق مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخراً بين البلدين لوقف الحرب، وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار.

ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي القول إن الوفد الإيراني سيطالب في سويسرا "بتنفيذ التزامات الطرف الآخر، وسيتضح كيف يعتزمون الوفاء بها".

وأضاف بقائي: "إيران التزمت بتعهداتها والطرف الآخر مُلزم بإجبار إسرائيل على وقف العدوان على لبنان"، مشيراً إلى أن البند الأول من مذكرة التفاهم هو الأهم وأن أميركا أخلت بالتزاماتها بإجبار إسرائيل على وقف الهجمات على لبنان.

وتابع: "لم نوقع تفاهماً لن يتم تنفيذه ومنهجنا هو الالتزام مقابل الالتزام"، محذراً من أنه إذا رفض الطرف الآخر تنفيذ التزاماته "فسترد إيران بالإجراءات اللازمة".

في المقابل، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس: قد أسافر خلال اليومين المقبلين إلى سويسرا لأنضم لويتكوف وكوشنر في المفاوضات مع إيران.

يشار إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس دونالد ترمب، جاريد كوشنر، موجودان أصلاً في سويسرا للتعامل مع العناصر الفنية المتجددة للمفاوضات التي تسببت بها حالة عدم اليقين على خلفية القتال المستمر بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في لبنان.

لكن شبكة "CNN" الأميركية أفادت عن مصادر بأن من المتوقع أن يغادر الرئيس الأميركي جي دي فانس اليوم متوجهاً إلى سويسرا لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الإيراني.

وفي وقت سابق، قال فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" صباح السبت عندما سُئل عن جدول أعماله فيما يخص المفاوضات الأميركية الإيرانية إن "ذلك قد يحدث في أقرب وقت غداً، لكن هذه الأمور دائماً ما تكون متقلبة بعض الشيء".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن جولة محادثات على المستوى الفني بين وفدي أميركا وإيران، ستعقد في سويسرا الأحد.

وأوضح متحدث باسم الخارجية الباكستانية أن "وسطاء من باكستان وقطر سيشاركون في محادثات سويسرا بين وفدي أميركا وإيران".

وأشار إلى أن باكستان تيسر هذه العملية بصفتها وسيطاً، بهدف الدفع قدماً بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها بموجب مذكرة التفاهم.

وبعد توقيع المذكرة عن بُعد، كان من المقرر إجراء محادثات في بورغنشتوك بين ممثلي البلدين، بالإضافة إلى وسطاء من قطر وباكستان، بشأن الملف النووي الإيراني. إلا أن هذه المحادثات أُجلت.

يذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا ليلة 18 حزيران/ يونيو مذكرة تفاهم عن بُعد، تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 شباط/ فبراير الماضي. كما حددت المذكرة إطاراً زمنياً لرفع الولايات المتحدة الحصار البحري، واستئناف إيران للملاحة في مضيق هرمز. ويُلزَم الطرفان بإجراء محادثات في غضون 60 يوماً.