قاليباف: واشنطن تمهد لحرب جديدة عبر تحركاتها الأخيرة

شفق نيوز- طهران

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الأربعاء، أن ثمن إشعال الحروب ممن وصفهم "المقربين من البيت الأبيض"، سيدفعه الفقراء الأميركيين، مشيراً إلى أن تحركات واشنطن تدل سعيها لجولة جديدة من الحرب.

وقال قاليباف في تصريحات صحفية، إن "تورط أميركا في حرب لا تستطيع الانتصار فيها، بات أمر يتكرر مجدداً"، مبيناً أنه "على الفقراء الأميركيين دفع ثمن إشعال الحروب".

وأضاف أن "العدو عالق في مأزق استراتيجي وارتفاع الأسعار والتضخم يؤثران على التكاليف الأساسية للمجتمع الأميركي"، مؤكداً أن "العدو لم يتخل عن أهدافه العسكرية بالتوازي مع الضغوط الاقتصادية والسياسية التي يمارسها"، على حد قوله.

وأوضح قاليباف، أن "التحركات العلنية والخفية للعدو تظهر أنه يسعى إلى جولة جديدة من الحرب"، موضحاً أن "العدو يعتقد خطأ أنه يستطيع عبر الحصار واستئناف الحرب دفعنا إلى الاستجابة للمطالب الأميركية المفرطة".

وأشار إلى أن "القوات الإيرانية استغلت وقف إطلاق النار للاستعداد لاستئناف الحرب".

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الخارجية على تواصل مباشر وتنسيق متواصل مع قادة القوات المسلحة الإيرانية بشكل يومي.

وتابع عراقجي: "ننفذ مهامنا بصورة دقيقة للحفاظ على مصالح البلاد دون اكتراث بالأمور التي لا أهمية لها".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد هدد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن أي تكرار لـ"العدوان" على إيران سيؤدي إلى اندلاع "حرب إقليمية" تتجاوز حدود المنطقة، مؤكداً أن طهران لم تستخدم كامل قدراتها العسكرية خلال المواجهات السابقة.

ويأتي هذا التصعيد وسط توتر متواصل بين إيران وإسرائيل، بالتزامن مع تحركات عسكرية ومفاوضات غير مباشرة تقودها أطراف إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة.

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري نقلاً عن مسؤولين أميركيين، مساء أمس الثلاثاء، بأن المقترح الإيراني المضاد الأخير لم يظهر تقدماً ملموساً على خلاف ما أكده الرئيس دونالد ترمب بوجود "مفاوضات جادة" جارية، لكنه عاد وأمهل طهران بضعة أيام لتحقيق اختراق دبلوماسي.