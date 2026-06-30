قاليباف: نواصل الحوار ومستعدون للحرب في حال عدم تنفيذ التفاهمات

شفق نيوز- طهران

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم ‏الثلاثاء، مواصلة بلاده الحوار مع الجانب الأميركي، فيما أشار ‏إلى استعداد بلاده للحرب بحال عدم تنفيذ التفاهمات.‏

وقال قاليباف، في تصريحات صحفية، إن البعض يحاول أحياناً ‏عدم الالتزام بالإجراءات والترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، ‏ومن الطبيعي أن ترد إيران على ذلك‎.‎

وأشار إلى أن الحصار البحري كان بحد ذاته حرباً لا توصف، وقد ‏رُفع بموجب التفاهم‎، موضحاً أن إيران تتابع مسار الحوار من أجل تنفيذ ‏المادة 13 من مذكرة التفاهم‎.‎

وأوضح قاليباف، أن الولايات المتحدة تعهدت في مذكرة التفاهم بإنهاء ‏الحرب في لبنان، وأن تبسط الدولة اللبنانية سيادتها على ‏أراضيها، مؤكداً أن طهران تعمل على التنفيذ الحاسم لهذا الأمر‎.‎

ولفت إلى أن بلاده تواصل المحادثات من أجل تنفيذ الشروط ‏الخمسة التي يجب أن تُنفَّذ فورًا، أو أن يبدأ تنفيذها على الأقل ‏بشكل مباشر.‏

وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد أكدت الثلاثاء، عدم وجود ‏اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران، فيما ‏أشارت إلى أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد ‏كوشنر موجودان في الدوحة لإجراء مشاورات مع الوسطاء بشأن ‏سير المفاوضات‎.‎

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاثنين، أن طهران ‏طلبت عقد اجتماع سيُعقد غداً في العاصمة القطرية الدوحة‎.‎

هذا وأفاد مصدر مطلع على المحادثات بين واشنطن وطهران، ‏أمس الاثنين، بأن فرقاً فنية من إيران والولايات المتحدة ستجتمع ‏في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام المقبلة، لبحث آليات ‏تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.‏