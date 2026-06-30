قاليباف: نواصل الحوار ومستعدون للحرب في حال عدم تنفيذ التفاهمات
شفق نيوز- طهران
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الثلاثاء، مواصلة بلاده الحوار مع الجانب الأميركي، فيما أشار إلى استعداد بلاده للحرب بحال عدم تنفيذ التفاهمات.
وقال قاليباف، في تصريحات صحفية، إن البعض يحاول أحياناً عدم الالتزام بالإجراءات والترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، ومن الطبيعي أن ترد إيران على ذلك.
وأشار إلى أن الحصار البحري كان بحد ذاته حرباً لا توصف، وقد رُفع بموجب التفاهم، موضحاً أن إيران تتابع مسار الحوار من أجل تنفيذ المادة 13 من مذكرة التفاهم.
وأوضح قاليباف، أن الولايات المتحدة تعهدت في مذكرة التفاهم بإنهاء الحرب في لبنان، وأن تبسط الدولة اللبنانية سيادتها على أراضيها، مؤكداً أن طهران تعمل على التنفيذ الحاسم لهذا الأمر.
ولفت إلى أن بلاده تواصل المحادثات من أجل تنفيذ الشروط الخمسة التي يجب أن تُنفَّذ فورًا، أو أن يبدأ تنفيذها على الأقل بشكل مباشر.
وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد أكدت الثلاثاء، عدم وجود اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران، فيما أشارت إلى أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة لإجراء مشاورات مع الوسطاء بشأن سير المفاوضات.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاثنين، أن طهران طلبت عقد اجتماع سيُعقد غداً في العاصمة القطرية الدوحة.
هذا وأفاد مصدر مطلع على المحادثات بين واشنطن وطهران، أمس الاثنين، بأن فرقاً فنية من إيران والولايات المتحدة ستجتمع في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام المقبلة، لبحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.