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    • قاليباف: نواصل الحوار ومستعدون للحرب في حال عدم تنفيذ التفاهمات

    قاليباف: نواصل الحوار ومستعدون للحرب في حال عدم تنفيذ التفاهمات
    2026-06-30T19:06:37+00:00

    شفق نيوز- طهران

    أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم ‏الثلاثاء، مواصلة بلاده الحوار مع الجانب الأميركي، فيما أشار ‏إلى استعداد بلاده للحرب بحال عدم تنفيذ التفاهمات.‏

    وقال قاليباف، في تصريحات صحفية، إن البعض يحاول أحياناً ‏عدم الالتزام بالإجراءات والترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، ‏ومن الطبيعي أن ترد إيران على ذلك.

    وأشار إلى أن الحصار البحري كان بحد ذاته حرباً لا توصف، وقد ‏رُفع بموجب التفاهم، موضحاً أن إيران تتابع مسار الحوار من أجل تنفيذ ‏المادة 13 من مذكرة التفاهم.

    وأوضح قاليباف، أن الولايات المتحدة تعهدت في مذكرة التفاهم بإنهاء ‏الحرب في لبنان، وأن تبسط الدولة اللبنانية سيادتها على ‏أراضيها، مؤكداً أن طهران تعمل على التنفيذ الحاسم لهذا الأمر.

    ولفت إلى أن بلاده تواصل المحادثات من أجل تنفيذ الشروط ‏الخمسة التي يجب أن تُنفَّذ فورًا، أو أن يبدأ تنفيذها على الأقل ‏بشكل مباشر.‏

    وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد أكدت الثلاثاء، عدم وجود ‏اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران، فيما ‏أشارت إلى أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد ‏كوشنر موجودان في الدوحة لإجراء مشاورات مع الوسطاء بشأن ‏سير المفاوضات.

    وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاثنين، أن طهران ‏طلبت عقد اجتماع سيُعقد غداً في العاصمة القطرية الدوحة.

    هذا وأفاد مصدر مطلع على المحادثات بين واشنطن وطهران، ‏أمس الاثنين، بأن فرقاً فنية من إيران والولايات المتحدة ستجتمع ‏في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام المقبلة، لبحث آليات ‏تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.‏

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