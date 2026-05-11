قاليباف: مستعدون لكل الاحتمالات وسنفاجئ العدو

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مساء اليوم الاثنين، أن قوات بلاده مستعدة للرد على أي عدوان أميركي، مشدداً على أنهم سيفاجئون العدو باستعدادهم لكل الاحتمالات.

وقال قاليباف في تصريحات صحفية إن "الاستراتيجية والقرارات الخاطئة تؤدي دائما لنتائج خاطئة وقد فهم العالم بأسره ذلك، ونحن مستعدون لجميع الخيارات وسنفاجئ العدو".

وأضاف أن "قواتنا المسلحة مستعدة للرد بقوة وحزم على أي عدوان بطريقة قائمة على الدروس المستفادة؛ ومستعدون لكل الاحتمالات".

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن الرئيس دونالد ترمب سيجتمع مع فريقه للأمن القومي مساء اليوم، لمناقشة ملف إيران، مؤكداً ان ترمب يميل بعمل عسكري ضد إيران.

وذكر الموقع أن ترمب يفكر فعليا في استئناف "مشروع الحرية" بمضيق هرمز ويبحث خيار ضرب 25% من الأهداف التي لم تستهدف بعد في إيران.

وأضاف أن ترمب يعتبر أن أي تدخل عسكري لاستخراج النووي الإيراني المخصب عملية" شديدة الخطورة"، مشيراً إلى ان إسرائيل تريد من ترمب إرسال قوات خاصة لاستخراج مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

في حين نفت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن مصدر مقرب من فريق إيران المفاوض، اليوم الاثنين، موافقة طهران على إخراج المواد النووية المخصبة من البلاد.