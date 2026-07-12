قاليباف مخاطبا واشنطن: عهد الاتفاقات أحادية الجانب انتهى

شفق نيوز- طهران

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الأحد، إن عهد الاتفاقات أحادية الجانب قد انتهى، مستطرداً بالقول: "أما الالتزام بالتعهدات أو دفع ثمن عدم الالتزام".

وأكد قاليباف في حسابه على منصة "إكس": "انتهى عهد الاتفاقات أحادية الجانب. لقد قلنا لكم: التزموا بوعودكم وتعهداتكم، وإلا فعليكم دفع الثمن. والآن عليكم مواجهة الواقع".

ونشر في مرفق تغريدته جزءا من البند الخامس من مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بندا، والذي يؤكد على إعادة فتح مضيق هرمز وفق "الترتيبات الإيرانية".

وفجر اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إنهاء أحدث جولة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف أكثر من 300 موقع على مدار 3 ليالٍ لتقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

بالمقابل، أعلن الحرس الثوري والجيش الإيراني، شن ضربات صاروخية وعبر مسيرات، استهدفت عددا من المصالح والقواعد الأميركية في الإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن وسلطنة عمان.