قاليباف: ماضون بآلية الملاحة في هرمز بالتشاور مع الدول الإقليمية

شفق نيوز- طهران

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الجمعة، أن طهران ماضية بتنفيذ آلية إدارة الملاحة في مضيق هرمز بالتشاور مع الدول المتشاطئة، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة تحاول التدخل بإدارة المضيق.

وقال قاليباف في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز: "ماضون في تنفيذ آلية الملاحة في هرمز وسنتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية".

وأضاف: "اتفقنا مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في هرمز استناداً للبند الخامس من مذكرة التفاهم".

وشدد على أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز.

وفي السياق، أشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن إسرائيل تسعى إلى إفشال مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة".

يأتي ذلك في وقت تتدارس فيه دول الخليج إمكانية فرض رسوم مدفوعة لإيران وعمان، على عبور السفن من خلال مضيق هرمز، بحسب ما أفادت وكالة "بلومبرغ" أمس الخميس.

وبحسب "بلومبرغ" قال مسؤولون خليجيون، في تصريحات خاصة، إن "بعض القوى الأوروبية الرائدة تقبل الآن بأن السفن العابرة لمضيق هرمز الحيوي سيكون عليها دفع رسوم لإيران وعُمان".

وكان صحيفة "نيويورك تايمز"، قد نقلت عن مصادر أن عُمان قدمت اقتراحاً رسمياً للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بشأن تحصيل رسوم العبور، استناداً جزئياً إلى آليات مطبقة في مضيق ملقا ومضيق سنغافورة، مع الإشارة إلى أن طهران تصر على الطابع الإلزامي للرسوم رغم كونها طوعية شكلاً في المشروع العُماني.