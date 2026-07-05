قاليباف: لا سلام مع أميركا والتفاهم صعب لكنه ممكن

شفق نيوز- طهران

أكد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، يوم الأحد، أن لا سلام بين إيران والولايات المتحدة الأميركية ولن تعترف طهران بإسرائيل.

وأضاف قاليباف في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، أن تنفيذ التفاهم مع الولايات المتحدة "صعب لكنه ممكن"، مشدداً على أهمية أن يكون المسار الدبلوماسي قادراً على تثبيت وتعزيز إنجازات الميدان.

وتابع أن طهران أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب مع حلفائنا جزءاً من التفاهم.

هذا وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال أمس السبت، إن الإيرانيين "يتوسلون لعقد صفقة"، لكن الجانبين قررا تأجيل المحادثات أسبوعاً، مؤكداً أنه في غضون ذلك لن يطلق أيّ من الجانبين النار على الآخر.

وأضاف ترمب لموقع "أكسيوس" الأميركي: "إنهم جميعاً هناك في الجنازة، ضربة واحدة ويمكننا القضاء عليهم جميعاً، لكننا لن نفعل ذلك لأنه حينها لن يكون لدينا من نتفاوض معه".

ووقع ترمب الشهر الماضي، مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، وإطلاق محادثات نووية جديدة، كما ضغط أيضاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقييد عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان.