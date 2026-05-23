قاليباف: إذا ارتكب ترمب حماقة وعاد إلى الحرب سنرد بأشد قوة وتدميرا

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم السبت، أن عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى الحرب فإن رد إيران سيكون "أشد قوة وتدميرا" حسب تعبيره.

وقال قاليباف، خلال لقاء قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير: "لن نتنازل عن حقوق شعبنا أمام طرف ليس صادقا ولا نثق به".

وتابع قاليباف: "كما دافعنا عن بلادنا في المعركة نسعى لتأمين حقوقنا بالدبلوماسية أيضاً"، مبيناً أن "قواتنا المسلحة أعادت بناء قدراتها خلال وقف إطلاق النار".

واستقبلت العاصمة الإيرانية طهران، أمس الجمعة، المشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، في إطار جهود جهود دبلوماسية مكثفة تقودها بلاده، في ظل التصعيد والتهديد المتبادل بين البلدين المتصارعين.

وتخوض باكستان، التي تتوسط من أجل التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، "محاولة أخيرة" في سبيل إنهاء الحرب بين البلدين وبدء مفاوضات بشأن اتفاق أوسع.

ويُعدّ منير الوسيط الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران منذ بدء الحرب، وقد يُشير وجوده في طهران، بعد أيام من محادثات على مستوى أدنى إلى "محاولة أخيرة" من باكستان للتوصل إلى اتفاق، بحسب موقع "أكسيوس".