قاليباف: العالم على حافة نظام جديد ينتمي إلى الجنوب

شفق نيوز- طهران

رأى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم السبت، أن العالم يقف على حافة نظام جديد "ينتمي إلى الجنوب".

وذكر قاليباف في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "العالم يقف على حافة نظام جديد، كما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ: (التحول غير المسبوق في قرن من الزمان يتسارع عبر العالم)".

وأضاف: "أؤكد أن مقاومة الشعب الإيراني لمدة 70 يوماً قد سرعت هذا التحول"، مبيناً أن "المستقبل ينتمي إلى الجنوب العالمي".

The world stands at the cusp of a new order.As President Xi said “The transformation unseen in a century is accelerating across the globe,” and I emphasize that the Iranian nation’s 70-day resistance has accelerated this transformation.The future belongs to the Global South. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 16, 2026

وكان قاليباف قد أكد في تصريحات صحفية الاثنين الماضي، أن "الاستراتيجية والقرارات الخاطئة تؤدي دائماً لنتائج خاطئة وقد فهم العالم بأسره ذلك، ونحن مستعدون لجميع الخيارات وسنفاجئ العدو".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/ فبراير 2026 بشن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران بقصف مكثف استهدف إسرائيل والمصالح الأميركية في المنطقة.

وفي 8 نيسان/ أبريل 2026 أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة بدأت حصاراً للموانئ الإيرانية، بينما أعلنت إيران فرض قواعد خاصة للعبور عبر مضيق هرمز.

هذا، وترعى عدد من الدول الإقليمية بقيادة باكستان جولات من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في محاولات حثيثة لترجيح كفة الدبلوماسية لحل الصراع المندلع.