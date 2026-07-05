قاليباف: السلام في المنطقة لا يتم إلا بوجود إيران

شفق نيوز- طهران

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، مساء اليوم الأحد، أن إرساء السلام في لبنان والمنطقة لا يمكن أن يتم إلا بوجود إيران.

وقال قاليباف خلال لقائه مع عدد من كبار مسؤولي حزب الله اللبناني: "توجد في مذكرة تفاهم إسلام آباد خطوط واضحة ومبادئ أساسية، ويأتي في مقدمتها حماية حلفاء إيران في جبهة المقاومة ولبنان".

وأضاف أن "مقاومة حزب الله في الحرب الأخيرة شكّلت محطة تاريخية مفصلية، وأثبتت للعالم متانة العلاقة التي لا تنفصم بين فصائل المقاومة وإيران".

وأشار قاليباف، إلى أن "دعم إيران لجبهة المقاومة عموماً، ولحزب الله خصوصاً يعد واجباً إسلامياً وثورياً، نظراً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية كانت دائماً طرفاً غير موثوق وغير جدير بالثقة".

وتابع أن "دول المنطقة باتت تدرك اليوم، أن الأمن والتنمية الاقتصادية مرهونان بتعاون دول المنطقة فيما بينها، ونحن نؤمن بإخلاص بأن على الدول الإسلامية أن تقف إلى جانب بعضها البعض وأن تتجاوز خلافاتها".