قاليباف: الاتفاق مع أميركا لن يكون جديراً بالثقة

شفق نيوز- طهران

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الأربعاء، أن الاتفاق مع أميركا لن يكون جديراً بالثقة حتى بعد إتمامه والتصديق عليه في مجلس الأمن الدولي.

وقال قاليباف، في تصريحات صحفية إن "أبعاد مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، سنوضحها بعد التوقيع عليها رسميا خلال نهاية الأسبوع".

وتابع قاليباف: "سنعمل على التوصل لاتفاق نهائي مع واشنطن خلال فترة الـ60 يوما المقررة بعد توقيع مذكرة التفاهم".

وأضاف قاليباف، أن "البند 14 من مذكرة التفاهم ينص على أن الاتفاق النهائي بين طهران وواشنطن سيعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي".

وأشار إلى أنه "حتى لو تم التوصل لاتفاق نهائي، وصدق عليه مجلس الأمن، فإنه يبقى غير جدير بالثقة وضمانتنا هي قوتنا".

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران إلى "اتفاق سلام" ينهي بشكل فوري جميع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان، على أن يقام حفل التوقيع في جنيف في 19 حزيران/ يونيو الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكدت وزارة الخارجية السويسرية أنها على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر منذ عدة أيام، بهدف تسهيل اجتماع لبحث التوقيع المحتمل على مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، وكذلك تيسير وصول الوفود إلى سويسرا.

من الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعتبر اليوم الأربعاء، الاتفاق النووي المرتقب مع إيران بمثابة "جدار أمام السلاح النووي"، مشيراً إلى أن مضيق هرمز سيفتح فوراً، ومرجحاً أن إيران ستلتزم بمذكرة التفاهم و"إذا لم تفعل سنعود لقصفها".