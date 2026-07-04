قاعدة تركية جديدة في الصومال تثير مخاوف وقلق إسرائيل

شفق نيوز- أنقرة

تعتزم تركيا إنشاء قاعدة فضائية متطورة في مدينة ورشيخ الصومالية، المطلّة على المحيط الهندي، والتي تبعد نحو 70 كيلومتراً شمال العاصمة مقديشو.

وأوضحت أنقرة أن هدفها من ذلك هو إطلاق الأقمار الصناعية ضمن البرنامج الفضائي الوطني، غير أن ترجيحات تشير إلى إمكانية استخدام الموقع أيضاً لاختبار الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.

وبحسب تقرير صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن إنشاء هذه القاعدة سيضع معظم أراضي إفريقيا والشرق الأوسط في مرمى الصواريخ الباليستية التركية.

وفي هذا السياق، حذرت صحيفة "جيروزاليم بوست" من أن هذه القدرة ستمكّن تركيا من توجيه قوتها نحو "صوماليلاند" التي تحظى بدعم عسكري إسرائيلي، مما يجعلها ضمن نطاق النفوذ التركي المحتمل.

وكان قد أُعلن عن المشروع رسمياً في كانون الأول/ ديسمبر الماضي باعتباره شراكة تقنية بين البلدين، غير أن جذور التخطيط له تمتد إلى ما قبل ذلك بسنوات.

وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شرعت أنقرة في أعمال البناء بضواحي ورشيخ، حيث كشفت صور الأقمار الصناعية لاحقاً عن وجود مهبط للمروحيات، وثكنات عسكرية، ومستودع تحت الأرض.

ومن المُفترض أن تُنجز المرحلة الأولى من المنشأة بحلول صيف 2027، بتكلفة إجمالية تبلغ 350 مليون دولار.

وبحسب التقرير، فإن اختيار الصومال يعود إلى أسباب عدة، أبرزها قربها من خط الاستواء، ما يقلل استهلاك الوقود ويزيد الحمولة القصوى للمركبات الفضائية إلى المدار، إضافة إلى موقعها الساحلي الذي يسمح بسقوط مخلفات الإطلاق في المحيط الهندي، بما يعزز معايير الأمان. وإلى جانب البُعدين العسكري والفضائي، تطمح أنقرة بجني عوائد اقتصادية من المشروع، عبر فتح منصة الإطلاق أمام الدول الأخرى التي تسعى إلى وضع أقمارها في المدار، في خطوة تهدف إلى ترسيخ حضورها.