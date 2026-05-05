قاضٍ يعتذر لمنفذ محاولة اغتيال ترامب داخل المحكمة

شفق نيوز- واشنطن

قدّم القاضي الفيدرالي ضياء فاروقي اعتذاراً علنياً لمنفذ محاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك خلال جلسة محاكمة تتعلق بحادثة استهدفت حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق "هيلتون واشنطن".

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، عبّر القاضي عن استيائه من ظروف احتجاز المتهم كول ألين، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة بحقه تثير القلق، لا سيما وضعه تحت ما يُعرف بـ"رقابة الانتحار" منذ بداية توقيفه.

وأوضحت السلطات أن هذا الإجراء جاء بعد تصريح المتهم للمحققين بأنه لم يكن يتوقع البقاء على قيد الحياة عقب تنفيذ الهجوم، ما اعتُبر مؤشرًا على خطر محتمل على نفسه، وهو ما استند إليه الادعاء في تبرير القيود المفروضة عليه.

غير أن القاضي فاروقي أبدى عدم اقتناعه بهذه المبررات، منتقدًا إخضاع المتهم لقيود مشددة، بينها التقييد الخماسي للأطراف والجذع، رغم عدم امتلاكه سجلًا إجراميًا سابقًا، في خطوة وصفها بأنها غير مألوفة مقارنة مع متهمين في أحداث اقتحام الكابيتول عام 2021.

وخلال الجلسة، توجّه القاضي إلى المتهم بالقول إنه "قلق للغاية" من طريقة التعامل معه، مضيفًا: "على أقل تقدير، يجب أن أعتذر لك.. نحن ملزمون بضمان رعايتك كما يجب"، مؤكدًا أن ما حدث لا يتماشى مع المعايير المفترضة في التعامل مع المحتجزين.

ووجّه القضاء الأميركي للمتهم تهمة محاولة اغتيال ترمب، إلى جانب تهمتين أخريين تتعلقان بحيازة واستخدام أسلحة، وذلك على خلفية محاولته اقتحام حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، الذي كان يحضره الرئيس الأميركي.

ويواجه المتهم عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة في حال إدانته، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن إجراءات الاحتجاز والمعاملة داخل السجون الأمريكية.