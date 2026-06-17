قاض أميركي يسقط دعوى ضد "بنك خلق" المتهم بانتهاك عقوبات إيران

شعار بنك خلق في إسطنبول (ا ف ب)

شفق نيوز- واشنطن

أمر قاض فيدرالي أميركي، يوم الأربعاء، بإسقاط القضية الجنائية القائمة منذ سنوات ضد "بنك خلق" التركي على خلفية اتهامات بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، عقب إتمام البنك مراجعة التزامه بالمتطلبات التنظيمية والرقابية.

ووقع قاضي محكمة المقاطعة ريتشارد بيرمان، أمراً بوقف الملاحقة القضائية بناء على طلب المدعي العام الأميركي جاي كلايتون، والذي سعى إلى إسقاط الدعوى ضد "بنك خلق" التركي.

وكان المدعون العامون الأميركيون قد وجهوا اتهامات جنائية لـ"بنك خلق" في عام 2019 للاشتباه بتورطه في خطة استمرت سنوات لغسل مليارات الدولارات من عائدات النفط والغاز الطبيعي الإيرانيين، في انتهاك للعقوبات المفروضة على طهران.

ووجهت وزارة العدل الأميركية إلى "بنك خلق" ست تهم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال وانتهاك العقوبات، في ما وصفته بأنه إحدى أخطر قضايا انتهاك العقوبات التي شهدتها.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلنت وزارة العدل عن اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية مع "بنك خلق"، يتم بموجبها إسقاط الدعوى بعد نجاح مراجعة امتثال برامج البنك للمتطلبات الرقابية.

وجاء في طلب مشترك قُدِّم إلى القاضي بيرمان في 10 حزيران/ يونيو الجاري ووقعه محامو "بنك خلق"، أن البنك استكمل تنفيذ التزاماته المتعلقة بالامتثال للمتطلبات التنظيمية والرقابية، بحسب رسالة من 12 صفحة.

وللوفاء بمتطلبات اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية، استعان "بنك خلق" بشركة تركية تابعة لشركة المحاسبة إرنست ويونغ لمراجعة برنامج الامتثال الخاص بالبنك، والتحقق مما إذا كانت أي من المعاملات تصب في مصلحة إيران أو أشخاص أو كيانات إيرانية.

وخلصت المراجعة إلى "عدم وجود أي مخالفات"، بحسب الرسالة.