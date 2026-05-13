قاسم يثمن الدعم الإيراني وقيادة خامنئي ويتوعد: ليس أمام العدو إلا اليأس

شفق نيوز- بيروت

ثمن الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، يوم الأربعاء، دعم وتأييد الشعب الإيراني لحزب الله من بداية تأسيسه حتى الآن، مشيداً بـ"الادارة الحكيمة" للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، فيما لفت إلى أن "العدو" لن يكون أمامه إلا اليأس والانسحاب رغم "التضحيات الكبيرة" التي قدمها الحزب.

جاء ذلك في رسالة وجهها قاسم إلى مدير الحوزات العلمية الإيرانية الشيخ علي رضا الأعرافي، شكر فيها إيران على تحمل الأعباء "نتيجة دعم حقوقنا في الأرض والعزة والكرامة".

وقال: "نواجه في لبنان عدوّاً إسرائيلياً متوحشاً، يطمع بالتوسع والاحتلال ومصادرة قرار شعوب منطقتنا، وعلى الرغم من التضحيات الكبيرة، فلن يكون أمام العدو إلا اليأس، وإيقاف العدوان، والانسحاب من أرضنا المحتلة، وتحرير الأسرى، والكفّ عن ذرائع العدوان، فلن يحقق استقراراً ولا أفقاً بعدوانه وجرائمه".

وشدّد على أنّ "دعم إيران من بداية التأسيس لحزب الله في عام 1982 بقرار الخميني، ثم المتابعة بالدعم بإشراف الخامنئي، ومن خلال (حرس الثورة الإسلامية)، وخصوصاً (قوة القدس)، قد مكننا من تحرير جنوب لبنان عام 2000، ومواجهة العدوان المتكرر حتى الآن؛ وذلك في أجواء دعم وتأييد من الشعب الإيراني".

واعتبر أنّ "العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران، يستهدف ضرب راية التحرير والاستقلال ونصرة المستضعفين وفلسطين والقدس. لكنّ المواجهة الشجاعة للشعب الإيراني وقواه المسلحة وإدارته الحكيمة مجتبى، ودور العلماء المؤثر، سيحقق نصراً مؤزراً لمرحلة جديدة في منطقتنا والعالم".