قادة 6 دول يحثون ترمب على الاتفاق.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الإعلان المرتقب

شفق نيوز- واشنطن

حث قادة السعودية والإمارات وقطر ومصر وتركيا وباكستان، مساء اليوم السبت، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على المضي في الاتفاق مع إيران، بحسب موقع "أكسيوس".

وأضاف الموقع نقلاً عن مسؤول أميركي قوله إن "ترمب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن الاتفاق مع إيران".

إلى ذلك، قال مسؤول أميركي مطلع على المفاوضات إن إدارة ترمب وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن الفجوات المتبقية تتركز على "صياغة" عدة نقاط، حسبما ذكر مراسل "أكسيوس".

كما أفاد مسؤول باكستاني لوكالة "رويترز"، السبت، بأن اتفاقاً مؤقتاً في مرحلته النهائية بين الولايات المتحدة وإيراني يُعد "شاملاً إلى حد بعيد لإنهاء الحرب".

وأضاف المسؤول الباكستاني أن "الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب يعيد الجانبين إلى مرحلة كانا فيها على وشك التوصل إلى اتفاق خلال محادثات إسلام آباد"، فيما أشار إلى أنه "لا يمكن اعتبار الاتفاق منتهياً لحين إنجازه بالفعل".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أفادت صحيفة "واشنطن تايمز"، بأن الولايات المتحدة وإيران تستعدان لإعلان اتفاق سلام نهائي ينهي القتال على جميع الجبهات بحلول ظهر الأحد، بعد توصل كبار المفاوضين من الجانبين إلى مسودة اتفاق جديدة.

يشار إلى أن إسلام آباد كانت استضافت في نيسان/أبريل الماضي الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران، لكنها لم تثمر اتفاقاً.

ومنذ ذلك الحين، تبادل الجانبان مقترحات عدة، فيما ظلت بعض النقاط عالقة على رأسها نقل اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى الخارج، والسيطرة على مضيق هرمز، فضلاً عن رفع كامل العقوبات الأميركية عن النفط الإيراني، مع تواصل التحذيرات الكلامية المتبادلة والتهديدات الأميركية.