قادة 4 دول أوروبية يحذرون إسرائيل من ممارسات في الضفة تضعف فرص حل الدولتين
شفق نيوز- لندن
شدد قادة إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يوم الجمعة، على ضرورة الحد من سياسات وممارسات إسرائيل لتعزيز السيطرة على الضفة الغربية، مؤكدين أنها تضعف الاستقرار وفرص "حل الدولتين".
وجاء في بيان لقادة الدول الأربع، أن مشروع "إيه1" الاستيطاني سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين ويمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
وأضاف قادة الدول: "يجب على الشركات عدم التقدم بعطاءات لمناقصات البناء الخاصة بمشروع (إيه1) أو مشاريع التطوير الاستيطانية الأخرى في الضفة الغربية".
وتابع البيان: "يجب على الشركات أن تكون على دراية بالعواقب القانونية المترتبة على المشاركة في بناء المستوطنات في الضفة الغربية".
وخلص البيان المشترك، إلى دعوة إسرائيل لـ"وقف توسيع المستوطنات وتقليص صلاحياتها الإدارية وضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال عنف المستوطنين".