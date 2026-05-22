قادة 4 دول أوروبية يحذرون إسرائيل من ممارسات في الضفة تضعف فرص حل الدولتين‏

شفق نيوز- لندن

شدد قادة إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يوم الجمعة، على ضرورة الحد من سياسات وممارسات إسرائيل لتعزيز السيطرة على الضفة الغربية، مؤكدين أنها تضعف الاستقرار وفرص "حل الدولتين".

‏وجاء في بيان لقادة الدول الأربع، أن مشروع "إيه1" الاستيطاني سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين ويمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

‏وأضاف قادة الدول: "يجب على الشركات عدم التقدم بعطاءات لمناقصات البناء الخاصة بمشروع (إيه1) أو مشاريع التطوير الاستيطانية الأخرى في الضفة الغربية".

وتابع البيان: "يجب على الشركات أن تكون على دراية بالعواقب القانونية المترتبة على المشاركة في بناء المستوطنات في الضفة الغربية".

‏وخلص البيان المشترك، إلى دعوة إسرائيل لـ"وقف توسيع المستوطنات وتقليص صلاحياتها الإدارية وضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال عنف المستوطنين".