قادة مجموعة السبع يرحبون بالاتفاق الأميركي - الإيراني ويؤكدون دعمهم لاستقرار لبنان

شفق نيوز - متابعة

أعلن قادة مجموعة الدول السبع (G7)، اليوم الأربعاء، ترحيبهم بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين دعمهم لآليات خفض التصعيد وتهيئة الظروف لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفي السياق ذاته، أعرب القادة عن دعمهم لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، مشددين على أهمية تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لإنهاء الصراع العسكري، وضمان بسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على أراضيها وفقاً للمواثيق الأممية.