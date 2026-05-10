في هرمز.. كوريا الجنوبية تعلن تعرض سفينة لهجوم وأخرى لاصطدام

شفق نيوز- سيول

أعلنت كوريا الجنوبية، يوم الأحد، تعرض سفينة تابعة لها لهجوم جوي وأخرى للاصطدام بجسم مجهول في مضيق هرمز، في حادثين منفصلين كلاهما وقع في 4 أيار/ مايو 2026.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بارك إيل، خلال مؤتمر صحفي، إن "السفينة "إتش إم إم نامو" تعرضت في 4 أيار/ مايو الجاري لهجوم نفذته طائرتان مجهولتان بفارق زمني يقارب دقيقة واحدة"، مشيراً إلى أن الهجوم تسبب باشتعال النيران في السفينة، بحسب "فرانس برس".

ولم يحدد نوع الطائرتين اللتين نفذتا الهجوم، موضحاً أنهما "ظهرتا في تسجيلات كاميرات المراقبة، إلا أن هناك صعوبة في تحديد نوعهما بدقة، ومكان انطلاقهما، وحجمهما الفعلي".

وأشار إلى أن السلطات ستجري تحليلات إضافية على "حطام المحرك وشظايا أخرى" تم العثور عليها عقب الهجوم.

وأضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع في غرفة المحرك نتيجة الضربة الأولى، فيما تسببت الضربة الثانية في انتشار النيران بسرعة داخل السفينة.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الأحد، أن سفينة شحن تابعة لشركة HMM الكورية الجنوبية، والتي كانت عالقة في مضيق هرمز، تعرضت للاصطدام بجسم مجهول في 4 أيار/ مايو 2026، وذلك عقب إجراء السلطات الكورية معاينة ميدانية للسفينة.

وأكدت الوزارة أن الجسم أصاب الجزء الخلفي من السفينة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الجسم أو حجم الأضرار الناتجة عن الحادث.