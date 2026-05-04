في هرمز.. الحرس الثوري يهدد وواشنطن تغير "قواعد الاشتباك"

هدد الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، بإيقاف السفن المخالفة لمبادئ قواته في مضيق هرمز بالقوة، فيما أكد مسؤول أميركي أن قواعد الاشتباك عدلت وأذن لقواتنا بضرب أي تهديد للسفن التي تعبر مضيق هرمز.

وذكر الحرس الثوري، أن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين بشأن مرور سفن عبر مضيق هرمز لا أساس لها وكاذبة.

وأضاف، أن أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط لم تعبر مضيق هرمز خلال الساعات الماضية.

بدوره، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله، إن السفينتين التجاريتين الأميركيتين لم تكونا برفقة سفن أخرى بل عبرتا منطقة دفاعية محددة.

وأضاف، أن القوات الإيرانية لم تطلق النار على السفينتين التجاريتين الأميركيتين في مضيق هرمز.

وقال مسؤول إيراني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن طهران أطلقت نيراناً تحذيرية باتجاه سفينة حربية أميركية لمنعها من دخول مضيق هرمز، دون تأكيد وقوع أضرار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإيراني، منع سفن ومدمرات أميركية من المرور عبر مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات على تحذير طهران بأن دخول الممر المائي لا يمكن أن يتم من دون التنسيق معها.

وكان ترمب قد أعلن أمس الأحد، أن الولايات المتحدة ستبدأ جهوداً لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز ضمن بادرة إنسانية لمساعدة الدول المحايدة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران" في عملية أسماها "مشروع الحرية".

هذا وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، صباح اليوم، انطلاق عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز، حيث قالت القيادة إن "العملية تدعمها أكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكري".

بينما حذّر قائد مقر "خاتم الأنبياء" في إيران، اللواء علي عبد اللهي، من عبور السفن دون تنسيق، قائلاً إن "أي مرور آمن في مضيق هرمز يتم بالتنسيق مع القوات المسلحة".