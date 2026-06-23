في سوريا.. "قرية بلا رجال" تثير الفضول والجدل (صور)

شفق نيوز- دمشق

وسط السهول الزراعية في ريف مدينة "الدرباسية" بمحافظة ‏الحسكة السورية، تواصل قرية "جينوار" حضورها كواحدة من ‏أكثر التجارب الاجتماعية إثارة للاهتمام في البلاد، بعدما تحولت ‏منذ تأسيسها عام 2018 إلى نموذج غير مألوف يقوم على ‏تولي النساء وإدارة شؤون الحياة اليومية بصورة جماعية، في ‏تجربة جمعت بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

تأسيس القرية جاء في مرحلة شهدت فيها سوريا تحولات عميقة ‏بفعل الحرب وما خلفته من خسائر بشرية واجتماعية، خصوصاً ‏بين النساء اللواتي فقدن أزواجهن أو معيلهن، أو وجدن أنفسهن ‏في ظروف معيشية صعبة نتيجة النزوح والعنف وتفكك الروابط ‏الاجتماعية.‏

وتضم القرية، عشرات المنازل المشيدة بمواد طبيعية، إلى جانب ‏مرافق خدمية وتعليمية وصحية ومساحات زراعية، فيما تعتمد ‏المقيمات فيها، على العمل الجماعي في الزراعة وتربية الحيوانات ‏وبعض المشاريع الإنتاجية الصغيرة، بهدف تأمين مصادر دخل ‏وتعزيز الاكتفاء الذاتي.‏

استقرار أكثر

وفي هذا الصدد، تقول إحدى المقيمات بالقرية لوكالة شفق ‏نيوز: "أنا من النساء المقيمات في جينوار منذ عدة سنوات. ‏وجدت في القرية فرصة لبناء حياة أكثر استقراراً لي ولأطفالي بعد ‏ظروف صعبة مررت بها، نعتمد هنا على العمل المشترك في ‏الزراعة وبعض المشاريع الإنتاجية ونتعلم اللغة الكوردية، ما ‏يساعدنا على تأمين جزء من احتياجاتنا اليومية".‏

وتضيف: "رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، ‏نحاول الاستمرار وتطوير أعمالنا. بالنسبة لي، الأهم في هذه ‏التجربة أنها منحتني شعوراً بالاستقلالية والثقة بالنفس، وأتمنى ‏أن تبقى القرية مساحة تدعم النساء وتوفر لهن فرصة لبداية ‏جديدة".‏

تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً

ويقول القائمون على المشروع، إن الهدف الأساسي يتمثل في ‏توفير بيئة مستقرة وآمنة للنساء وأطفالهن، وتمكين المرأة ‏اقتصادياً واجتماعياً من خلال المشاركة المباشرة في إدارة شؤون ‏المجتمع المحلي والعمل والإنتاج والتعليم.‏

ورغم أن القرية حظيت باهتمام إعلامي ومنظمات دولية عديدة ‏خلال السنوات الماضية بوصفها تجربة فريدة في المنطقة، فإنها ‏بقيت في الوقت ذاته، محل نقاش بين مؤيدين يرون فيها نموذجاً ‏لدعم النساء وتعزيز استقلاليتهن، فيما يعتبر بعض المنتقدين أن ‏الحلول المستدامة لقضايا المرأة يجب أن تكون ضمن المجتمع ‏ككل، وليس من خلال إنشاء مجتمعات منفصلة.‏

ومع التغيرات السياسية والإدارية التي شهدتها سوريا خلال ‏السنوات الأخيرة، تواجه القرية تحديات جديدة تتعلق بقدرتها على ‏الحفاظ على نموذجها واستمرارية مشاريعها الاقتصادية والخدمية، ‏في ظل أوضاع معيشية صعبة تعاني منها مختلف المناطق ‏السورية.‏

ويرى متابعون للشأن الاجتماعي في شمال شرق سوريا، أن ‏أهمية "جينوار" لا تكمن فقط في كونها تجمعاً سكنياً للنساء، بل ‏في كونها تجربة تسلط الضوء على قضايا أوسع تتعلق بدور ‏المرأة في المجتمع السوري، وإمكانية مشاركتها في إدارة ‏المشاريع الاقتصادية والتنموية، ومدى قدرتها على تحقيق ‏الاستقلال المالي في بيئة ما تزال تعاني من آثار سنوات طويلة ‏من الصراع.‏