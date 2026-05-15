فيروس "إيبولا".. 65 وفاة ومئات الإصابات في الكونغو الديمقراطية

شفق نيوز- كينشاسا

أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الجمعة، تسجيل 65 حالة وفاة ومئات الإصابات بفيروس "إيبولا" في إقليم إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكرت المراكز، في بيان، أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً مع الكونغو وأوغندا وجنوب السودان وشركاء عالميين لتعزيز جهود المراقبة عبر الحدود والتأهب والاستجابة.

وأوضحت: "تم الإبلاغ عن حوالي 246 شخصاً يشتبه في إصابتهم و65 وفاة، معظمها في منطقتي مونغوالو وروامبارا الصحيتين، وعن 4 وفيات تأكدت إصابتهم".

وأضافت: "تشعر المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالقلق إزاء خطر انتشار المرض بشكل أكبر بسبب طبيعة المدن في بونيا وروامبارا وحركة السكان الكثيفة والتنقلات المرتبطة بالتعدين في مونغوالو"، حيث إن المرض الناتج عن الإصابة بفيروس "إيبولا" خطير، وغالباً ما يسبب الوفاة.

كما أكدت المراكز أن فيروس "إيبولا" مرض خطير ومميت في كثير من الأحيان، وهو متوطن في غابات الكونغو الاستوائية الشاسعة، وينتشر عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسم للأشخاص المصابين، أو المواد الملوثة، أو الأشخاص الذين توفوا بسبب المرض.