فنزويلا.. حصيلة الزلزالين ترتفع إلى 2954 قتيلاً

أنقاض مبنى منهار بولاية لا غوايرا في فنزويلا (أ.ف.ب)

شفق نيوز- كاراكاس

أعلنت السلطات الفنزويلية، يوم السبت، ارتفاع حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 2954 قتيلاً على الأقل.

وسجلت الحصيلة ارتفاعاً بواقع أكثر من 300 حالة منذ الجمعة وتخطى عدد المصابين 16 ألفاً من جراء الكارثة.

وكانت فنزويلا قد تعرضت في 24 حزيران/ يونيو الماضي لزلزالين قويين بلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، يفصل بينهما 39 ثانية فقط، وعلى عمق يقل عن 25 كيلومتراً، ما تسبب في دمار واسع، خصوصاً في المناطق الساحلية شمال العاصمة كراكاس.

ولا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات بحث شاقة وسط أنقاض المباني المنهارة، مع تزايد المخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.