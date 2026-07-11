فنزويلا.. حصيلة الزلزالين تتخطى 4 آلاف قتيل

جهود الإنقاذ في ولاية لا غوايرا بفنزويلا

شفق نيوز- كراكاس

أعلنت السلطات الفنزويلية أن حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد تجاوزت أربعة آلاف قتيل.

وكتب رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز على تطبيق تيلغرام، أن "ما لا يقل عن 4118 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 16740 آخرين جراء الزلزالين المتتاليين اللذين وقعا في 24 حزيران/ يونيو في ولاية لا غوايرا الساحلية".

وضرب الزلزال الثاني الذي بلغت قوته 7,5 درجة، وهو الأقوى في فنزويلا منذ أكثر من قرن، بعد 39 ثانية من هزة أولى بقوة 7,2 درجة، محولاً مجمعات سكنية شاهقة بأكملها إلى أكوام من الركام.

وعلى الرغم من أن فرق الإنقاذ أوقفت عمليات البحث عن ناجين، إلا أن أشخاصاً يواصلون البحث بأنفسهم بين الأنقاض عن جثامين معارفهم، آملين في منحهم دفناً لائقاً.

وتسببت هزة أرضية بقوة ثلاث درجات في وسط كراكاس الجمعة، بحالة من الذعر دفعت بالبعض إلى إخلاء المباني.

وأصدرت الأمم المتحدة الأربعاء الماضي، نداء عاجلاً لجمع نحو 300 مليون دولار لعمليات الإغاثة من الزلزالين في فنزويلا.

ودعت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز، إلى الإفراج عن الأصول المجمدة في الخارج لاستخدامها في عملية التعافي.

والأربعاء، قالت رودريغيز، إنها طلبت من الملك تشارلز الثالث الإفراج عن نحو 30 طناً من الذهب الفنزويلي المجمّد بموجب العقوبات البريطانية.

وعلى الرغم من ذلك، تمكنت فرق الإنقاذ الخميس الماضي، من إخراج رجل حياً بعدما أمضى ثمانية أيام تحت الأنقاض، في تطور أعاد بعض الأمل وسط المأساة.