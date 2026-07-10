فنزويلا: ارتفاع عدد قتلى الزلزالين إلى 3889 شخصاً

شفق نيوز- كاراكاس

أعلن رئيس ‌الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريجيز، ارتفاع ⁠عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد إلى 3889 شخصاً.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن أحدث الإحصاءات تشير ‌إلى ⁠أن عدد المصابين جراء الكارثة التي وقعت يوم ⁠24 حزيران/ يونيو بلغ 16 ألف و740 ⁠شخصاً، فيما وصل عدد ⁠المشردين إلى 15 ألف و907 أشخاص.

ووقع الزلزالان بفارق 39 ثانية، وأثرا بشكل رئيسي على شمال فنزويلا، ما أدخل البلاد في حالة حداد ويأس إزاء عدم العثور على أقارب، أكانوا أحياء أم أمواتا.

وكانت فنزويلا قد تعرضت في 24 حزيران/ يونيو الماضي لزلزالين قويين بلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، يفصل بينهما 39 ثانية فقط، وعلى عمق يقل عن 25 كيلومتراً، ما تسبب في دمار واسع، خصوصاً في المناطق الساحلية شمال العاصمة كراكاس.