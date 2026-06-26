فنزويلا.. ارتفاع ضحايا الزلزالين إلى 589 شخصاً وآلاف الإصابات

شفق نيوز- كاراكاس

أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، يوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين في البلاد إلى 589 قتيلاً وآلاف المصابين.

وكان الزلزال قد وقع مساء 24 حزيران/ يونيو الجاري، حيث سجلت هزتان أرضيتان بقوة 7.2 و7.5 درجات بفارق زمني بلغ نحو 40 ثانية.

وأعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 235 شخصاً.

وقال ألفارادو، إن المستشفيات استقبلت 235 شخصاً فارقوا الحياة قبل الوصول إليها أو عند وصولهم، مبيناً أن ولاية لا غوايرا تعد الأكثر تضررا.

وفي العاصمة كاراكاس، شهدت متاجر المواد الغذائية ومحطات الوقود طوابير طويلة، وسط مخاوف السكان من نقص السلع وارتفاع أسعارها نتيجة تداعيات الكارثة، واضطر المتسوقون إلى الانتظار لأكثر من 40 دقيقة أمام صناديق الدفع، فيما تسبب الإقبال الكثيف في ازدحام كبير حول المتاجر ومحطات الوقود، وفقاً لوسائل إعلام.

هذا وأعلنت السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ، وصنفت ولاية لا غوايرا الساحلية منطقة منكوبة، في أعقاب الدمار الذي طال عشرات المباني.

كما أعلنت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأميركية إرسال سفن عسكرية وطائرات نقل ومروحيات ومنصات استطلاع إلى فنزويلا لدعم عمليات الإغاثة.