فضيحة تهز فرنسا.. اعتداءات جنسية في حضانة اطفال

تشهد قضية الاعتداءات الجنسية في دور الحضانة والمدارس الابتدائية بباريس تصاعداً ملحوظاً، بعد احتجاز 16 شخصاً في العاصمة الفرنسية.

وذكرت صحيفة "لوموند" نقلاً عن النيابة العامة أن الموقوفين جرى احتجازهم امس الاربعاء على خلفية اتهامات تتعلق بدار حضانة واحدة تديرها الدولة في وسط باريس.

وأكدت سلطات التحقيق أن المتهمين يواجهون اتهامات تتعلق باغتصاب واعتداءات جنسية على قاصرين، إضافة إلى أعمال عنف بحقهم.

وأشارت إلى أن بعض الموقوفين كانوا قد أُوقفوا عن العمل مسبقاً.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية عن اتهامات تتعلق باعتداءات جنسية داخل دور حضانة ومدارس ابتدائية في باريس، إلى جانب شبهات تقصير إداري في حماية الأطفال، مع استمرار صرف رواتب بعض المشتبه بهم رغم إيقافهم عن العمل.

وذكرت الصحيفة أن التحقيقات شملت بلاغات متعددة تتعلق بعاملين في حضانات ومدارس، فيما جرى احتجاز عدد من الأشخاص وفتح ملفات قضائية بشأنهم.

وبحسب التقرير، تتضمن الاتهامات الموجهة للمشتبه بهم جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية وعنف بحق قاصرين، وسط توسع في الشكاوى المقدمة من عائلات متضررة.