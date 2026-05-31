فرنسا.. مصرع شخص وإصابة 200 بأعمال شغب عقب فوز باريس سان ‏جيرمان

شفق نيوز- باريس

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، يوم الأحد، وفاة شخص وإصابة ‏أكثر من 200 شخص في العاصمة باريس عقب فوز باريس سان جيرمان ‏بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية تواليا.

‏‌وأعاد الأمر الجدل في فرنسا حول العنف في الشوارع، بحسب ‏ما ذكرته "رويترز".‏

وبعد يوم من فوز باريس سان جيرمان على أرسنال في مباراة ‏نهائية مثيرة في بودابست انتهت بركلات الترجيح، ليعزز مكانته ‏في قمة كرة القدم الأوروبية، توجه المشجعون بعد ظهر اليوم الأحد إلى ساحة (شامب ‏دي مارس) بالقرب من برج إيفل لتحية اللاعبين الذين نظموا ‏موكباً للاحتفال.‏

وقال ممثلو الادعاء في باريس إن شاباً ‌توفي إثر ⁠حادث دراجة نارية وسط الاضطرابات.

وقالت السلطات إن 57 شرطياً أصيبوا في باريس وألقي القبض على أكثر من 400 شخص، بعضهم خارج العاصمة.

وأشارت الشرطة إلى أن بعض واجهات المتاجر في باريس حُطمت، بينما أشعل مشاغبون النار في سيارات وأكشاك لتأجير الدراجات.

وبينت الشرطة أنها لم تكن مستهدفة بشكل خاص في أغلب الأماكن، لكن مركز شرطة واحد في وسط باريس كان مسرحاً لاشتباكات قصيرة مساء السبت.

وأكد وزير الداخلية لوران نونيز أن بعض أعمال التخريب طالت المباني العامة في مدن إقليمية مثل أورليان.

وأشرف نونيز، وهو قائد شرطة باريس السابق، على عملية أمنية ضخمة شارك فيها أكثر من 20 ألف ضابط.

وقال إن العنف تم التعامل معه بشكل منهجي، مضيفاً "كانت الأوضاع، بشكل عام، تحت السيطرة".

وكرر سياسيون من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات ⁠الرئاسية العام المقبل، دعواتهم إلى سياسات أكثر صرامة في مجال القانون والنظام.

وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان "فرنسا هي البلد الوحيد الذي يؤدي فيه فوز ناد لكرة القدم إلى اندلاع أعمال شغب".

لكن آخرين سلطوا ⁠الضوء على الانقسامات الاجتماعية العميقة باعتبارها السبب وراء تكرار أعمال العنف والاضطرابات، قائلين إن أولئك الذين تسببوا في أكبر قدر من الفوضى لا يمثلون ثقافة مشجعي كرة القدم.

وقال السياسي ⁠الفرنسي البارز رافاييل جلوكسمان، المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة الفرنسية لعام 2027 "فرنسا تعيش في ظل توتر شديد. المجتمع يزداد وحشية".

وفي العام الماضي، أدت احتفالات فوضوية مماثلة عقب فوز سان جيرمان بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى إلى مقتل شخصين.