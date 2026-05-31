فرنسا: فتح "هرمز" أولوية قصوى ولا نية لدفع ثمن حرب ليست حربنا

شفق نيوز- باريس

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم الأحد، أن فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه يمثلان أولوية قصوى لبلاده، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء التوترات القائمة.

وقال بارو، في تصريحات صحفية، إن "فتح مضيق هرمز أولوية قصوى لأنه ليس لدينا أي نية لمواصلة دفع ثمن حرب ليست حربنا"، مؤكداً أن المضيق يقع ضمن المياه الدولية ويجب أن يبقى مفتوحاً أمام حركة الملاحة.

وأضاف أن "مضيق هرمز يقع ضمن المياه الدولية ويجب ضمان المرور فيه دون دفع رسوم أو التعرض لأي شكل من أشكال الابتزاز"، في إشارة إلى الجدل المتصاعد بشأن حركة السفن في المضيق.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي كلاً من إيران والولايات المتحدة إلى "بذل كل ما بوسعهما للتوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب"، مؤكداً أهمية خفض التصعيد وحماية أمن الملاحة والتجارة الدولية في المنطقة.

وأكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، أمس السبت، أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا دون رسوم ويمكن للجميع استخدامه.

وقال هيغسيث في تصريحات صحفية، إن "إيران تعرف بوضوح شديد ما هي توقعاتنا وهي تتحرك في اتجاهنا وتدرك إلى أين يجب أن تصل الأمور، والنتيجة النهائية ستكون شيئا نفخر بالدفاع عنه".

وشددت واشنطن، يوم أمس السبت، على أن قواتها البحرية تواصل الحصار الذي وصفه بـ"الفولاذي" على الموانئ الإيرانية، مع فرض السيطرة التامة على خطوط الملاحة في مضيق هرمز.