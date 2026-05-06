فرنسا.. إطلاق سراح مشروط لنيكولا ساركوزي

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (أ ف ب)

شفق نيوز- باريس

حصل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، يوم الأربعاء، على إطلاق سراح مشروط في قضية تمويل الحملة الانتخابية لعام 2012، حسبما أفادت به إذاعة RTL نقلاً عن مصدر قضائي.

وأكدت الإذاعة أن ساركوزي (71 عاماً) لن يرتدي السوار الإلكتروني الذي كان من المفترض أن يقضي به ستة أشهر.

وذكرت أنه "اعتباراً من يوم الخميس 7 أيار/ مايو الجاري، حصل الرئيس الأسبق على حق الإفراج المشروط بسبب عمره.. وبالتالي، لن يرتدي السوار الإلكتروني".

وكان ساركوزي قد حاول سابقاً عبر المحكمة تجنب ارتداء السوار الإلكتروني مرة أخرى من خلال دمج الأحكام الصادرة بحقه في قضيتين مختلفتين.

وفي عام 2025، قضى ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر مرتدياً الجهاز، والذي تمت إزالته أيضاً قبل الموعد المحدد بسبب عمره.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، أكدت محكمة النقض الحكم الصادر بحق ساركوزي في القضية المعروفة باسم "بيغماليون" - ستة أشهر مع وقف التنفيذ ومثلها مع سوار إلكتروني، بالإضافة إلى غرامة قدرها 3750 يورو.

ومع ذلك، كما كتبت صحيفة "ويست فرانس"، في آذار/ مارس رفضت المحكمة طلب الطعن الذي قدمه الرئيس الأسبق، وبعدها قرر عدم الطعن في هذا القرار، بل تقديم طلب للحصول على إفراج مشروط.

وصدر الحكم على ساركوزي في القضية التي عرفت باسم محاكمة "بيغماليون" في الدرجة الأولى عام 2021.

ووفقاً للاتهام، أنفق ساركوزي على حملته الانتخابية عام 2012 مبلغ 42.7 مليون يورو، في حين أن المبلغ المسموح به هو 22.5 مليون يورو.

كما جاء في الحكم، وبالرغم من أن ساركوزي كان يعرف الحد الأقصى للإنفاق الذي ينص عليه القانون وتم تحذيره من احتمال تجاوزه، إلا أنه واصل تنظيم تجمعاته الانتخابية.