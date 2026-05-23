فرنسا تمنع بن غفير من دخول أراضيها وتدعو لعقوبات أوروبية عليه

شفق نيوز- باريس

أفادت وكالة رويترز، يوم السبت، بأن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أعلن منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي أيتامار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية.

وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الفرنسي دعا، عبر منصة "أكس"، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على بن غفير.

وأثار بن غفير موجة من الغضب، الأربعاء الماضي، بعدما نشر مقطع فيديو يظهر ناشطين محتجزين من "أسطول الصمود" الذي اعترضته قوات إسرائيلية في البحر أثناء توجهه إلى قطاع غزة، أثناء احتجازهم مقيّدي اليدين وجاثين.

ونشر بن غفير الفيديو مرفقا بتعليق "أهلا بكم في إسرائيل" عبر منصة إكس، وهو يظهر عشرات الناشطين على ظهر سفينة عسكرية، ثم داخل مركز احتجاز، حيث بدا بن غفير أمام أحدهم وهو يلوّح بعلم الدولة العبرية ويردد "تحيا إسرائيل".

كما شكر الوزير القوات الإسرائيلية، بعدما دفع عناصر ناشطة أرضا بعنف إثر هتافها أثناء مروره قربها "فلسطين حرة حرة".

وكانت فرنسا أعلنت استدعاء السفير الإسرائيلي بسبب تصرفات "غير مقبولة" لبن غفير. وكتب وزير الخارجية الفرنسي في منشور على "إكس": "طلبت استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا للإعراب عن استنكارنا والحصول على توضيحات".