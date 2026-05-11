فرنسا تسجل أول إصابة بفيروس "هانتا"

شفق نيوز- باريس

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست، يوم الاثنين، إصابة امرأة فرنسية، بفيروس "هانتا"، كانت من بين الركاب الذين تم إجلاؤهم على متن سفينة الرحلات السياحية "إم في هونديوس"، مضيفة أن حالتها في تدهور.

وقالت ريست، إن الراكبة هي من بين 5 فرنسيين ‌كانوا على متن السفينة. وقد جاءت نتائج فحوصات الفرنسيين الأربعة الآخرين "سلبية"، لكن سيتم إعادة فحصهم، مضيفة ‌أن السلطات الفرنسية تمكنت حتى الآن من تتبع 22 حالة مخالطة.

وأضافت أنه "من أصل الفرنسيين الخمسة الذين أُعيدوا إلى باريس ووُضعوا في الحجر الصحي، فأن حالة امرأة تدهورت للأسف هذه الليلة وأظهرت الفحوص إصابتها".

وطمأنت إلى أن "الركاب الخمسة وُضعوا في المستشفى في غرف مزودة أنظمة تدفق هواء تحول دون تفشي العدوى، وهم معزولون داخل هذا المستشفى وسيبقون فيه حتى إشعار آخر، لمدة لا تقل عن 15 يوما"، مبينة أن "عدد مخالطي المصابين هم نحو عشرين فرنسيا".

وتابعت الوزيرة أن ‌"الأمر الأساسي هو التحرك مبكرا وكسر سلاسل انتقال الفيروس. وهذا ما نقوم به مع رئيس الوزراء، لا سيما من خلال مرسوم صدر اليوم يسمح لنا بتعزيز إجراءات العزل للمخالطين وحماية السكان".

وسيعقد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اجتماعا بشأن أزمة فيروس "هانتا" في وقت لاحق من هذا اليوم.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا تمتلك ⁠ما يكفي من الكمامات والفحوصات للتعامل مع أزمة ⁠محتملة، قالت ريست "نعم، فرنسا جاهزة".

وقد أعادت أزمة السفينة "هونديوس" التي يُفترض أن تعود إلى هولندا يوم الاثنين قلقا في مختلف أنحاء العالم، وأعادت إلى الأذهان ذكريات جائحة كوفيد، مع أن منظمة الصحة العالمية لم تسجّل حتى الآن سوى 6 إصابات مؤكدة بفيروس "هانتا" من بين 8 حالات مشتبه بها، من بينها 3 وفيات جراء هذا الفيروس المعروف ولكن النادر.