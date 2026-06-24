فرنسا تسجل أول إصابة بـ"إيبولا"

شفق نيوز- باريس

أكدت وزارة الصحة الفرنسية، يوم الأربعاء، إن طبيباً ‌عاد من مهمة إنسانية في الكونغو ثبتت إصابته بفيروس "إيبولا"، في أول حالة ⁠إصابة بالفيروس في البلاد خلال التفشي الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان أن المريض جرى عزله وتعمل السلطات على تتبع المخالطين له، مشيرة إلى أن الخطر على ‌عامة ⁠السكان الأوروبيين منخفض.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن الكونغو سجلت أكبر عدد من ⁠حالات الإصابة المؤكدة بـ"إيبولا" خلال الشهر الأول مقارنة مع أي ⁠تفش آخر للفيروس، الذي أصيب به أكثر ⁠من ألف شخص وأودى بحياة 267.