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    • فرنسا تسجل أول إصابة بـ"إيبولا"

    فرنسا تسجل أول إصابة بـ"إيبولا"
    2026-06-24T10:16:39+00:00

    شفق نيوز- باريس

    أكدت وزارة الصحة الفرنسية، يوم الأربعاء، إن طبيباً ‌عاد من مهمة إنسانية في الكونغو ثبتت إصابته بفيروس "إيبولا"، في أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد خلال التفشي الحالي.

    وذكرت الوزارة في بيان أن المريض جرى عزله وتعمل السلطات على تتبع المخالطين له، مشيرة إلى أن الخطر على ‌عامة السكان الأوروبيين منخفض.

    ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن الكونغو سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بـ"إيبولا" خلال الشهر الأول مقارنة مع أي تفش آخر للفيروس، الذي أصيب به أكثر من ألف شخص وأودى بحياة 267.

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