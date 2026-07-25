فرنسا تخلي ضواحي بوردو مع اشتداد حرائق الغابات
شفق نيوز- باريس
أجلت السلطات الفرنسية، يوم السبت، آلاف الأشخاص من الضواحي القريبة من بوردو، إذ لم تظهر أي بوادر على تراجع حدة حرائق الغابات في المناطق المحيطة بالمدينة.
وقالت صوفي بروكا، التي ترأس الإدارة المحلية لمنطقة (نوفيل-أكيتين وجيروند) التي تضم بوردو، إن عمليات إخلاء مناطق لوايون وإيزين وميرينياك جارية.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن أكثر من 141 ألف شخص تم إجلاؤهم حتى الآن من منطقتي جيروند ولوند، اللتين تقعان بالقرب من بوردو، وحيث اندلعت حرائق الغابات في الأسبوع الماضي.
وكتب لوكورنو على إكس اليوم السبت "بلغت الحرائق التي تجتاح بلدنا مستوى لم يسبق له مثيل".
ووفقا لبيانات مرصد "رويترز" للمناخ، بلغ متوسط درجات الحرارة حتى الآن هذا الشهر 32.2 درجة مئوية في منطقة أكيتين الأوسع نطاقا، وهو ما يزيد بمقدار 7.3 درجة مئوية عن متوسط درجات الحرارة العظمى المعتادة لشهر يوليو تموز خلال الفترة من 1961 إلى 1990.