فرنسا تخلي ضواحي بوردو مع اشتداد حرائق الغابات

شفق نيوز- باريس

أجلت السلطات الفرنسية، يوم السبت، آلاف الأشخاص من ​الضواحي القريبة من بوردو، إذ لم ‌تظهر أي بوادر على تراجع حدة حرائق الغابات في المناطق المحيطة بالمدينة.

وقالت صوفي ​بروكا، التي ترأس الإدارة المحلية ​لمنطقة (نوفيل-أكيتين وجيروند) التي تضم بوردو، إن ⁠عمليات إخلاء مناطق لوايون وإيزين ​وميرينياك جارية.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ​لوكورنو إن أكثر من 141 ألف شخص تم إجلاؤهم حتى الآن من منطقتي جيروند ​ولوند، اللتين تقعان بالقرب من ​بوردو، وحيث اندلعت حرائق الغابات في الأسبوع الماضي.

وكتب ‌لوكورنو ⁠على إكس اليوم السبت "بلغت الحرائق التي تجتاح بلدنا مستوى لم يسبق له مثيل".

ووفقا ​لبيانات ​مرصد "رويترز" ⁠للمناخ، بلغ متوسط درجات الحرارة حتى الآن هذا الشهر ​32.2 درجة مئوية في منطقة ​أكيتين ⁠الأوسع نطاقا، وهو ما يزيد بمقدار 7.3 درجة مئوية عن متوسط درجات ⁠الحرارة ​العظمى المعتادة لشهر يوليو ​تموز خلال الفترة من 1961 إلى 1990.