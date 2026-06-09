فرنسا تحظر دخول وزير إسرائيلي و4 قيادات من منظمات "الاستيطان"

شفق نيوز- باريس

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، يوم الثلاثاء، منع وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش الذي "يروج بنشاط لضم الضفة الغربية" ويدعو إلى "إعادة استيطان غزة"، من دخول الأراضي الفرنسية.

وأضاف الوزير الفرنسي في منشور على منصة "إكس" أنه تم أيضاً منع "أربعة من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطناً عنيفاً" من دخول البلاد، مندداً بـ"سياسة لا يمكن قبولها من الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الملتزم التزاماً راسخاً بحل الدولتين".

وقال بارو، إن الإعلان الذي "يفرض عقوبات جديدة على أولئك المسؤولين عن تكثيف بناء المستوطنات والعنف في الضفة الغربية" يتوافق مع خطوات مشابهة اتّخذتها كل من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنروج.

Avec nos partenaires britannique, canadien, australien, néo-zélandais et norvégien, nous prenons aujourd’hui de nouvelles sanctions contre les responsables de l’intensification de la colonisation et des violences en Cisjordanie.A titre national, nous avons interdit d’accès à… pic.twitter.com/VwGy3l7l00 — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) June 9, 2026

ويعد سموطريتش، المنتمي إلى "الحزب الصهيوني الديني" اليميني المتطرف، ثاني وزير إسرائيلي تحظر عليه فرنسا دخول أراضيها خلال الأشهر الأخيرة.

ومنعت فرنسا الشهر الماضي وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، من دخول أراضيها عقب نشره تسجيلاً مصوّراً يظهر تنكيلاً بناشطين معتقلين من "أسطول الصمود" راكعين وأياديهم موثوقة بعد اعتراضهم في البحر ووضعهم قيد الاحتجاز في جنوب إسرائيل.

ويشكّل بن غفير وسموطريتش حجر الأساس في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية اليمينية.

وحظرت إيرلندا أيضاً دخول الوزيرين مؤخراً، كما منعتهما بريطانيا من الدخول في حزيران/ يونيو العام الماضي، قبل أن تحذو بلدان بينها إسبانيا وسلوفينيا حذوها.